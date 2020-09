Zampa: “Noi del Ministero della Salute contrari alla riapertura degli stadi: deciderà…”

“Noi del Ministero della Salute siamo contrari alla riapertura degli stadi. Il Ministro ha ribadito che prima ci sono le scuole e poi eventualmente ci occuperemo degli stadi. Questo significa che prima bisognerà vedere l’impatto della riapertura delle scuole e di quanto si alzerà l’indice di riproduzione virale e poi, in caso, si potrà aprire una discussione sugli stadi”. Con queste parole Sandra Zampa, sottosegretaria di Stato alla Salute, ha esposto ai microfoni di Radio 24 le preoccupazioni in essere: “In questo momento le Regioni possono gestire la cosa, è la stessa situazione che si è venuta a creare con le discoteche. Sull’eventuale intervento da parte dello Stato, però, deciderà il Ministro”. Si va quindi verso il no alla proposta di riaprire gli stadi al pubblico fino ad un massimo del 25% della capienza.

