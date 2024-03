Il commento su X del giornalista che sottolinea come la decisione del giudice sportivo sul difensore sia arrivata per assenza di prove

Anche Bruno Longhi, su X, ha commentato la decisione del giudice sportivo che ha optato per una condanna di Acerbi in assenza di prove sull'insulto che avrebbe rivolto a Juan Jesus in Inter-Napoli. Il giornalista ha commentato la sentenza: "L’assoluzione di Acerbi è una non condanna, ma in uno stato di diritto, in mancanza di prove, funziona così. E menomale", ha scritto.