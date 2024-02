"La sorpresa sicuramente è il portiere e non me lo aspettavo così decisivo", dice Bruno Longhi su Sommer

"Che due anni fa l'Inter si fosse fatta soffiare lo Scudetto è roba vecchia. Non possiamo cancellare i meriti attuali. La storia non la puoi cancellare, ma quello che sta accadendo oggi è più di una riabilitazione, per Inzaghi, Marotta, per tutta la società. Cosa mi piace di più di questa Inter? La consapevolezza della sua forza e la pazienza. E fa girare palla con grande facilità e tecnica".