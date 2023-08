Lucescu: “Ronaldo un fenomeno. Quante risate con West. In allenamento…”

Intervistato da ProSport Live, Mircea Lucescu, parlando del suo periodo all'Inter, ha ricordato un curioso episodio che si ripeteva spesso dalle parti di Appiano Gentile. I protagonisti del racconto del tecnico sono Ronaldo e Taribo West. È risaputo che il brasiliano, nel suo periodo d'oro, nell'uno contro uno era praticamente impossibile da fermare come ha sperimentato a sue spese l'ex difensore nigeriano. "Ronaldo è un fenomeno, non a caso lo chiamavano "Il Fenomeno". Fisicamente, è stato incredibile. Aveva muscoli superbi. Il corpo ha ceduto perché non si è curato come avrebbe dovuto, era un giocatore che risolveva le singole azioni di gioco in maniera entusiasmante".