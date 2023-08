Samardzic, il racconto della trattativa: zero aperture alla famiglia. Ora Sensi può rimanere

"In quel momento i dirigenti avevano già intuito che il padre del ragazzo avesse un carattere piuttosto ispido, ma hanno comunque dato l’ok ai test d’accordo con l’Udinese. Nessuno dei due club, infatti, immaginava quanto sarebbe successo dopo. Samardzic non sarà, infatti, nerazzurro per decisione dell’Inter, inflessibile e puntigliosa. Eppure anche ieri mattina gli uomini di Lazar hanno provato a bussare in casa nerazzurra convinti di strappare una nuova intesa, ma per il club di Zhang non cedere era una questione di principio molto più che di denari", sottolinea la Gazzetta dello Sport.