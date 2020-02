Inter, Godin: “Vittoria importante, tutti danno il meglio. Eriksen? Conte vuole tanto, ma…”

Ai microfoni di Sky Sport al termine di Ludogorets-Inter, Diego Godin ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria della squadra di Conte in Bulgaria nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Ecco le parole del difensore uruguaiano:

“Abbiamo affrontato un ottimo rivale, che è campione del campionato bulgaro e gioca sempre in Europa, era da rispettare. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare spazi. Nella ripresa abbiamo migliorato nell’intensità e dopo il gol abbiamo avuto altre occasione. I miei compagni sono stati bravi. In tutte le grandi squadre che vogliono vincere grandi cose tutti devono essere pronti per dare il meglio in campo. Oggi ha giocato chi ha avuto meno spazio e i miei compagni sono stati bravi, era importante anche in vista di domenica. Eriksen? Anch’io arrivo da un altro campionato e da un altro calcio, non è facile. Anche la lingua è importante, fa la differenza. Si vede che ha tantissima qualità, è intelligente e lo sa. Ma ha bisogno di tempo per lavorare e migliorare fisicamente. E’ un aspetto per cui Conte esige molto. Ma farà quello che dice Conte“.

(Fonte: Sky Sport)