Conte: “L’EL può spappolarti. Eriksen deve crescere. Io penso al bene dell’Inter, altri…”

Non è stata certamente un’Inter spettacolare. Ma in una trasferta così lunga e ‘scomoda’, a meno di tre giorni da Inter-Sampdoria e nel mezzo di un ciclo lungo e impegnativo, l’importante era vincere. E i suoi ragazzi lo hanno fatto, e per di più con la prima rete in nerazzurro di Christian Eriksen. Antonio Conte, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Ludogorets, ha mostrato la sua soddisfazione:

SOLUZIONI – “Nel primo tempo loro sono stati bassissimi e ci siamo adeguati alla situazione. Nella ripresa abbiamo cambiato intensità e la palla girava più veloce. Siamo riusciti a trovare il gol e a creare diverse occasioni da gol. Nuovo modulo? Stiamo provando soluzioni a partita in corso per cercare di avere alternative. Stiamo vedendo di volta in volta quale potrebbe essere la soluzione migliore, fermo restando che la costante sono le due punte”.

ERIKSEN – “Eriksen? Deve lavorare, ne ha bisogno. Può fare molto meglio di quello che si è visto oggi. Il gol dà sempre fiducia, sono contento per lui. Deve trovare ritmo e intensità che aveva nel Tottenham. Ancora non ha trovato la giusta condizione fisica, ma siamo tranquilli e non abbiamo ansia. Sappiamo di aver preso un giocatore che ci può alzare la qualità. Non può diventare un problema. Bisogna stare tranquilli e sereni per il bene dell’Inter. Io penso a quello, altri ad altre cose. Lo inserisco nella giusta maniera e nel momento giusto. Può fare sicuramente meglio, come tutta la squadra”.

EUROPA LEAGUE – “La nostra strada in Europa League sarà questa: utilizzare questa competizione per dare spazio a chi ha giocato meno. Dobbiamo cercare di andare più avanti possibile, continuando su questa linea. Questa competizione può spappolarti. C’è stata una buona risposta. Nel primo tempo siamo stati lenti e poco intensi, nella ripresa è cambiata la musica”.

HANDANOVIC – “Handanovic? Situazione da controllare di giorno in giorno. Abbiamo fiducia in Padelli, quando Handanovic sarà pronto prenderà il suo posto, altrimenti fiducia in Padelli“.

