I tifosi restano vicini a Lukaku. L’Inter si unisce a loro: “#WeLoveYouRom”

Non è un momento facile per Romelu Lukaku che, dopo aver trascinato con i suoi gol l’Inter nella finale di Europa League, non è riuscito a essere decisivo nella gara contro il Siviglia, risultando anche suo malgrado decisivo con l’autogol sul 3-2 per gli andalusi. Il ragazzo è rimasto piuttosto scosso per l’episodio, tanto che nelle ultime ore si è azzerata la sua attività sui social, generalmente piuttosto intensa.

I tifosi, però, non hanno certo lasciato solo Big Rom. #WeLoveYouRom è diventato il primo hashtag in tendenza, a testimonianza del grande affetto del popolo nerazzurro nei confronti del belga. Una testimonianza a cui si è aggiunta anche la stessa Inter, che ha condiviso l’hashtag sul suo profilo ufficiale: