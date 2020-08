Inter, tifosi innamorati di Lukaku. E l’hashtag #WeLoveYouRom finisce primo in tendenza

Un gol sbagliato e una sfortunata autorete che hanno condannato l’Inter alla sconfitta contro il Siviglia in finale di Europa League. Ma i tifosi dell’Inter non dimenticano la straordinaria stagione di Romelu Lukaku e hanno voluto mandare un messaggio d’affetto al gigante belga.

L’hashtag #WeLoveYouRom, su Twitter, è balzato in testa alle tendenze italiane. Da stamattina, molti tifosi nerazzurri hanno voluto ricordare a Lukaku che non sarà certo un errore in finale a cancellare quanto di buono fatto in un’annata da record per l’ex attaccante dello United.