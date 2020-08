Ince: “Lukaku oggi è più forte e più in forma. E allo United quando lo vedono segnare…”

Intervenuto negli studi di BT Sports, Paul Ince, ex centrocampista di Inter e Manchester United, ha parlato così di Romelu Lukaku: “Ora è con un allenatore diverso, quello che Antonio Conte ha tirato fuori da lui è molto di più rispetto a quanto fatto da Mourinho e Solskjaer allo United. Mi sembra più in forma, più forte. Se la sua cessione ha giovato allo United? Non penso, hanno ancora bisogno di un uomo davanti: se ripensiamo alla gara col Siviglia, dove non hanno segnato, si deduce abbiano bisogno di uno che la butti dentro. Quando vedi Lukaku farlo, cominci a pensare perché l’hai lasciato andare”.