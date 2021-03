Un tweet di Lukaku ha reso orgogliosi i tifosi dell’Anderlecht: “Sei il nostro eroe”

Il giocatore nerazzurro, impegnato con la Nazionale, ha postato una foto che ha ricordato i suoi esordi ai follower

Molti in Belgio pensano che Romelu Lukaku possa tornare a giocare per l'Anderlecht magari o che possa tornare nel club belga come dirigente alla fine della sua carriera. Così, l'ultimo messaggio postato dall'attaccante nerazzurro sui social ha fatto sognare i suoi ex tifosi.