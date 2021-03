Lukaku, l’Anderlecht ti aspetta: “Tornerà come Kompany”. Ruolo speciale per Romelu

Il responsabile del settore giovanile del club belga, a cui l'attaccante dell'Inter è molto legato, prevede per lui una carriera particolare

Il futuro prossimo di Romelu Lukaku è all'Inter e la conferma è arrivata dal suo no all'offerta di Guardiola che avrebbe voluto portarlo al Manchester City. Ma il giorno in cui la sua carriera da calciatore sarà terminata, Lukaku potrà fare ritorno nel suo club d'origine, l'Anderlecht. Intervistato da Dhnet, il responsabile delle giovanili del club belga, Jean Kindermans, ha riservato per il nerazzurro un ruolo speciale:

"Ricordi le partite di Lukaku quando aveva 16 anni? Non era sempre bravo, eh. Quando lo vedo oggi, c 'è un giocatore totalmente diverso. Il talento è abbastanza per ben figurare nell'Anderlecht ma non è sufficiente per esibirsi ogni tre giorni. Romelu come mio successore? Una buona idea. Segue ancora bene i nostri giovani e qualche volta dà loro i consigli necessari. Ha già detto che a fine carriera tornerà come Vincent. Lo accoglierò a braccia aperte e addestrarlo a diventare capo dell'accademia giovanile".