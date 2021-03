Lukaku trascina il Belgio: partita a due facce. Ma con lui sembra tutto possibile

Il giocatore nerazzurro ha sbagliato un'occasione importante al 17esimo che forse ha condizionato la sua gara ma è riuscito a segnare su rigore

Il Belgio giocherà l'Europeo da favorito e forse merito di questa visibilità è dovuta all'interista che ha dimostrato di essere essenziale per il ct Martineznonostante la sua gara sia iniziata in salita. L'allenatore lo ha inserito dal primo minuto nonostante non c'erano certezze sul suo arrivo in ritiro, a causa dei casi di covid19 che hanno colpito la squadra nerazzurra. "Condizione straripante e quando c'è lui in campo l'Inter parte con una marcia in più - scrive la rosea - ma ieri sera per un'ora non sembrava lui. Forse è stato condizionato dalla clamorosa occasione fallita al minuto 17 quando il suo Belgio era sotto di un gol e ha sparato alto un cross 'al bacio' di De Bruyne".