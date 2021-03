Martinez Quarta: “Lukaku forte, mi ha anche lasciato un segno sul collo”

Il difensore della Fiorentina ha parlato a Tuttosport degli attaccanti più forti in Serie A, citando Lukaku

In attesa di Ibra quali sono gli attaccanti più forti affrontati?

«Lukaku mi ha anche lasciato un segno sul collo...Poi Dzeko, Lautaro Martinez e non solo. Sono molto felice di essere venuto in Italia, questa grande esperienza mi permette di misurarmi con i migliori».

«Ho sempre ammirato Sergio Ramos. Ma pure in Italia di difensori bravi ce ne sono molti: Chiellini, De Ligt, i centrali dell’Inter che si completano, Romero dell’Atalanta. E German (Pezzella ndc) che mi ha aiutato tantissimo nel mio inserimento. Li studio e prendo a esempio. Giocare in Italia per un difensore è importante, ti misuri con alcuni dei più forti colleghi di reparto».