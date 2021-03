Lukaku, Inter o Belgio non fa differenza. In Nazionale 34 gol nelle ultime 29 presenze

Score pazzesco per il centravanti dell'Inter che ha segnato anche con la Nazionale nel match contro il Galles su calcio di rigore

Romelu Lukaku cambia maglia, ma continua a segnare. Che sia l'Inter o il Belgio per il centravanti non fa differenza, lui fa sempre gol. L'attaccante nerazzurro è andato a segno anche con la maglia dei Red Devils nella gara contro il Galles finita 3-1 per il Belgio.