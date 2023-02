Lukaku, il supereroe dell’Inter. Romelu come…La Cosa: quando calcia scatena un’onda

"La Cosa è il più forte. irascibile e e simpatico dei Fantastici Quattro: i raggi cosmici lo hanno trasformato in un essere roccioso, dalla forza sovrumana, senza pero sottrargli umanità e senso dello humor. Al famoso grido di battaglia “è tempo di distruzione!”, la Cosa mette al tappeto tutti i nemici con il sorriso beffardo e le spalle larghe il doppio di quelle di qualsiasi essere umano. Spaventa proprio come Lukaku quando entra in area e si fa largo tra i difensori sopraffatti dalla sua stazza e aggrappati invano al suo fisico più largo che alto. Quando Big Rom calcia è come quando la Cosa colpisce: si scatena un’onda d’urto. La Cosa ha origini umili, è nato in una famiglia di immigrati del Lower East Side, all’epoca uno dei quartieri più poveri di Manhattan. Anche Lukaku viene da lontano. Da piccolo, ad Anversa, non aveva neanche i soldi per mangiare: quelli sono stati i suoi raggi cosmici, la voglia di reagire alla vita. Tutt’e due hanno una rabbia positiva dentro".