Altobelli: “Il derby non ha favoriti. Lautaro è la nostra certezza. Lukaku…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Altobelli ha analizzato il momento dell'Inter in vista del derby di domenica. "Il derby è una gara a sé, quella che aspetti sin dal primo giorno di ritiro e quella che vai a cercare appena escono i calendari. Non si può spiegare, ma da sempre è così e non solo a Milano. Tra Inter e Milan c’è una bella e sana rivalità e quando arrivava il grande giorno, non c’era altro che la vittoria nella testa di tutti. Il derby, infatti, ha solo un risultato possibile. E io ho nel cuore tutti i derby vinti, a prescindere dai miei gol. Poi quel record mi lusinga, ovvio".

A guardare il momento delle due squadre, l’Inter appare nettamente favorita. — «Ma non bisogna cadere nell’errore di dare qualcosa per scontato. Il derby non ha favoriti, non tiene conto dello stato mentale o fisico delle squadre o dei singoli. Sono 90’ a parte, una finale nel mezzo di un campionato. Si annulla tutto, si vince con l’emozione e con il cuore prima ancora che con la tecnica».

Lautaro splende, Lukaku sembra in ripresa: saranno loro gli uomini derby? — «Lautaro è la nostra certezza e mi auguro possa fare più gol di me con la maglia dell’Inter. Lui è presente e futuro, è l’uomo giusto per partite come questa. E mi piace anche vederlo con la fascia al braccio. Lukaku non è ancora quello che conoscevamo: qui aveva avuto la fortuna di trovare un ambiente che lo amava e una squadra che lo aveva messo al centro del progetto. È andato via, poi da quando è tornato non si è più visto il vero Romelu. Certo, un gol al derby potrebbe cambiare la storia di questa sua stagione opaca».

