Inter-Pavard, c’era il gradimento del giocatore: saltato tutto per un motivo. Ma in estate…

Era Benjamin Pavard il giocatore individuato dall'Inter per sostituire Milan Skriniar. Il francese è stato davvero vicino ai nerazzurri negli ultimi giorni di mercato, ma alla fine l'affare è saltato per la resistenza del Bayern Monaco. Il club bavarese era consapevole che se avessero liberato Pavard avrebbero rafforzato il Paris Saint-Germain, con cui il 14 febbraio giocheranno gli ottavi di finale di Champions League. Secondo quanto riporta Relevo, Pavard si è mostrato molto interessato al possibile trasferimento, chiedendo informazioni su una sua eventuale nuova destinazione a Milano. Non è escluso che l'affare possa concretizzarsi in estate.