Inter, Lukaku totem: è speranza e garanzia. CorSera: “Per cancellare il fantasma di Icardi…”

“Sfida Ibra per il derby, Cristiano Ronaldo e Immobile per lo scudetto. Soprattutto, Romelu Lukaku sfida se stesso”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito a Romelu Lukaku. Il gigante belga, capace di segnare 12 gol in trasferta in Serie A – record assoluto – e solo 4 in casa: contro il Milan, però, l’ex United punta al bersaglio grosso proprio come fatto all’andata, col il gol della tranquillità su assist di Barella.

TOTEM – L’Inter spera di rilanciarsi definitivamente lasciandosi alle spalle i pareggi che hanno fatto scivolare i nerazzurri a -3 dalla Juventus. “Magari un nuovo inizio. Lukaku è l’arma in più, il totem nerazzurro, il centro di gravità degli interisti, il leader silenzioso di una squadra che via via si scopre sempre più ambiziosa. […] Di sicuro quando le cose vanno male, si appoggiano sul gigante. I suoi colleghi di reparto gli vogliono un gran bene. Grazie ai movimenti di Lukaku, Lautaro è diventato un cecchino impareggiabile e il giovanissimo Esposito ascolta in religioso silenzio i consigli del gigante. Con Sanchez, invece, ha perfezionato l’intesa nei 18 mesi trascorsi insieme in Inghilterra dove ha conosciuto e imparato cosa significa vivere un derby”.

TRA IBRAHIMOVIC E ICARDI – Il Corriere della Sera, poi, analizza il confronto diretto con Ibrahimovic:

“Romelu non vede l’ora di giocare il prossimo (derby, ndr). E affrontare Ibrahimovic, suo compagno allo United, è una motivazione in più. Il Diavolo è Ibra dipendente tanto quanto l’Inter lo è di Lukaku che è arrivato a 20 gol stagionali con 5 doppiette. Delle undici gare di campionato in cui ha segnato, la sua squadra ne ha vinte dieci. Ora il centravanti deve cambiare passo davanti alla sua gente. Per adesso ha segnato con il Lecce all’esordio, contro il Parma e una doppietta al Genoa. Nel 2020 deve sbloccarsi. Per cancellare il fantasma di Icardi e far svoltare la stagione di una squadra che non ha vinto niente ma è ancora in corsa su tre fronti. Lukaku è una speranza e una garanzia”.