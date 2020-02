Ferrara: “Lukaku vuole ripagare la fiducia. Inter? Per lui è stato fondamentale…”

Ciro Ferrara ha parlato nel corso della trasmissione ‘Tiki Taka’ di Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter e della nazionale belga.

Ecco le dichiarazioni sul centravanti ex Manchester United, arrivato in nerazzurro la scorsa estate e fortemente voluto da Antonio Conte per il suo progetto: “Non devi mai dargli l’appoggio, ha una progressione impressionante sul lungo. Quando ti punta, può farti male.

È stato fondamentale il fatto di sapere di essere un punto fermo di Conte, che lo ha convinto. Lui sente il dovere di ripagare la fiducia“.