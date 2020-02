Pioli: “Ibrahimovic al derby? Buone chance che ci sia. Affaticamento al polpaccio, ma…”

A Stefano Pioli, dopo il pari contro il Verona per 1 a 1, hanno chiesto se Ibrahimovic ci sarà nel derby del 9 febbraio contro l’Inter. L’allenatore rossonero ha risposto: «Mi auguro di si. Vero che ha avuto un affaticamento muscolare al polpaccio a inizio settimana ma è anche vero che è stata l’influenza che non ci ha fatto provare neanche a recuperarlo per questa gara. Ibra è Ibra e credo che ci siano buone possibilità che ci sia al derby. E’ un valore aggiunto ma abbiamo vinto anche partite senza di lui. E’ importante però e spero di averlo a disposizione subito. Ma abbiamo dimostrato anche nelle difficoltà di essere squadra».

(Fonte: Skysport)