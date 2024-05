Nella partita contro la Juventus ha segnato il gol che è valso il pareggio per la Roma. Era il suo ventesimo gol, in totale, con la maglia giallorossa in questa stagione: Romelu Lukaku ha così tagliato il traguardo delle trecento reti segnate in totale nei club con cui ha giocato nella sua carriera. E ci sono quindi anche quelli che ha segnato con l'Inter, in due stagioni. Il calciatore belga è secondo solo al suo ex compagno d'attacco Lautaro Martinez, che in questa stagione ha segnato finora 26 reti, tra Serie A (23 in campionato), CL, Coppa Italia e Supercoppa.