Inter, Zanetti e il sogno in comune con Lautaro: “Manca la Champions”

Hanno un sogno comune, la Champions League. Da argentino ad argentino. Da interista a interista. Da capitano a capitano. Javier Zanetti , a Super Tele, ha parlato di Lautaro Martinez, di come sia cresciuto nel suo percorso all'Inter e si è detto convinto che l'attaccante sarà ancora il condottiero dell'attacco nerazzurro. «Lautaro è contento all'Inter, sta bene la sua famiglia, il ruolo di capitano lo ha fatto in maniera esemplare. Di lui mi piace che si è migliorato ogni anno e adesso ha una maturità che ne fa un punto di riferimento», ha detto del suo connazionale.

E quando gli hanno chiesto se si possono dare certezze ai tifosi dell'Inter sulla sua permanenza in nerazzurro, Javier non ha avuto dubbi: «Sì, si può stare tranquilli. Lo ha detto anche lui recentemente». Oltre ad avere in comune la provenienza e la fascia, Pupi e Lauti hanno un sogno in comune. «Dopo questo scudetto e la Coppa del Mondo con l'Argentina, mi manca la Champions adesso», ha detto il Toro in tv. Vincendola all'Inter realizzerebbe un desiderio di Zanetti: «Il mio sogno ora è alzare di nuovo la CL ma da dirigente, sarebbe straordinario». Lo hanno sfiorato. Il bello del calcio è che si può sempre riprovare.