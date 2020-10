Inter, Lukaku già pazzo di Hakimi: “Fratello mio”. E con Sanchez paragone con… Dragon Ball!

Tanti assist a disposizione di Romelu Lukaku. Antonio Conte sta continuando a lavorare per mettere il centravanti belga nelle migliori condizioni per segnare più gol possibili, come visto ieri a Benevento. A destra c’è infatti il treno Achraf Hakimi, con il quale il gigante ha già un ottimo rapporto: “Fratello mio”, ha infatti scritto su Instagram. Con Alexis Sanchez, invece, con il quale c’era già un ottimo rapporto, Big Rom ha scomodato un paragone in salsa Dragon Ball: “Broly e Goku”, ha scritto, citando due dei personaggi più forti della serie giapponese.