Lukaku: “Derby? Devo solo fare il meglio per l’Inter, ora sono felice”

"Sono veramente contento della partita della squadra, sono contento, stiamo arrivando a un livello top. Dobbiamo continuare così in allenamento, è un momento importante per tutta la squadra, dobbiamo sfruttare ogni occasione.

Miglior Lukaku della stagione? Ottimo lavoro coi preparatori, sto bene io come tutta la squadra, dobbiamo continuare così per fare male agli altri.

Mio messaggio per mercoledì? Devo solo fare il meglio per l’Inter che è più importante. Io so cosa devo fare per aiutare la squadra e questo mi rende felice”.