Inter-Spal, ancora out Lukaku e Barella. Moses scalpita, torna Eriksen. Chance Ranocchia?

Domani sera contro la Spal, Conte dovrà fare ancora a meno di Lukaku. L’attaccante dell’Inter non ha ancora recuperato e sarà out anche Barella.

“L’attaccante e il centrocampista al massimo andranno in panchina, ma di certo non saranno tra i titolari di Conte per il match di domani sera. In attacco sarà dunque confermata la coppia che bene ha fatto col Torino, ovvero Lautaro-Sanchez. E dietro di loro stavolta davvero dovrebbe arrivare il momento di Eriksen. Sta bene Moses, che si candida per una maglia dall’inizio. Spera Ranocchia: De Vrij è diffidato e in vista della gara con la Roma potrebbe partire in panchina. Cambio di programma per la trasferta: la squadra dormirà a Ferrara e rientrerà ad Appiano solo venerdì”, si legge su La Gazzetta dello Sport.