Sky – Inter, a Verona scelte obbligate. Torna Godin. In avanti ballottaggio Sanchez-Lautaro

Antonio Conte e le scelte obbligate. Anche contro il Verona non avrà a disposizione tutti gli uomini. In difesa mancheranno per squalifica Bastoni (espulso col Bologna) e D’Ambrosio (per somma di ammonizioni). Torneranno a giocare insieme, dopo cinque mesi, Godin, de Vrij e Skriniar.

L’Inter ha incassato finora sette gol nelle ultime cinque gare e c’è da rimediare. Ma ci saranno più gare fuori casa dove ha fatto stranamente meglio. La squadra deve provare ad avvicinare la Lazio, se ci riuscisse ci sarebbero nuovi stimoli per la squadra, abbastanza scossa dalla sconfitta di Bologna. A centrocampo Gagliardini e Brozovic (sono infortunati Barella e Sensi). Il croato veniva da un infortunio. In avanti in ballottaggio Sanchez-Lautaro.

