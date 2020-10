Inter, Lukaku con Lautaro gonfia il petto: “Il 9 e il 10. Siamo la LuLa. Silenzio”

Non servono troppe parole, quando a parlare ci sono i loro sguardi, la loro fame, i loro gol. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez da più di un anno hanno formato una coppia impressionante, che sta rapidamente scrivendo numeri record e altrettanto velocemente sta occupando un posto speciale nel cuore dei tifosi dell’Inter.

La LuLa, come tutti l’hanno ribattezzata, è ormai da tempo una certezza della squadra di Conte. Per tornare a vincere, da loro non si prescinde. E, in attesa dei trofei, loro affinano la loro intesa, in campo e fuori. Pronti a trascinare questa Inter lì dove i nerazzurri mancano da troppo tempo. Sui social, Lukaku, postando una foto in compagnia dell’argentino, ha scritto: “Siamo il 9 e il 10. La LuLa”, aggiungendo poi un’emoticon che sembra dire a tutti: “Silenzio”. Tanto, a parlare, ci sono i gol…