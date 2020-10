Ag. Hakimi: “Farà la storia dell’Inter, è entusiasta. L’arrivo a Milano? E’ stata decisiva…”

Il mondo Inter è già pazzo di Achraf Hakimi. L’esterno nerazzurro, in poco più di 90′ tra Fiorentina e Benevento, ha già realizzato un gol e fornito due assist. Un biglietto da visita impressionante per l’ex Borussia Dortmund, pronto a scrivere capitoli importanti a Milano. Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Alejandro Camaño, agente del giocatore, ha parlato così:

“Achraf è un autentico crack, come diremmo qui in Spagna. Ha lavorato duro per essere a questi livelli e per arrivare a vestire la maglia dell’Inter. Lo vedo davvero felice in un top club europeo come quello nerazzurro, non avremmo potuto chiedere di più. La sua volontà di andare all’Inter ha influito tantissimo. Non a caso è già riuscito ad adattarsi ed essere protagonista, inserendosi immediatamente e con grande entusiasmo nel mondo nerazzurro. Sono convinto che ci regalerà parecchie soddisfazioni, Hakimi farà la storia dell’Inter“.

(Fonte: TMW)