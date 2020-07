Dopo il pareggio beffa contro il Verona, l’Inter è già predisposta al prossimo match di campionato, in programma lunedì sera a San Siro contro il Torino. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, sono da valutare le condizioni di Romelu Lukaku, uscito anzitempo per un problema fisico: “Potrebbero iniziare Lautaro e Sanchez”, scrive la Rosea. Non saranno a disposizione né Barella né Sensi, mentre tornano dalla squalifica Bastoni e D’Ambrosio.