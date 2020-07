Inter, Barella out. A centrocampo uomini contati: ecco chi sarà a disposizione a Verona

A causa dell’infortunio a Niccolò Barella, out ben che vada un paio di settimane, Antonio Conte deve nuovamente fare i conti con l’emergenza a centrocampo in vista della trasferta dell’Inter a Verona contro l’Hellas. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione dei nerazzurri:

“Ora l’emergenza è nuovamente in mezzo al campo. Vecino è riapparso giusto domenica scorsa dopo settimane fermo ai box per un’infiammazione al ginocchio. Difficile che possa essere preso in considerazione per una maglia da titolare già giovedì contro il Verona. In mediana, quindi, restano Brozovic, anche lui appena recuperato da un guaio muscolare, Gagliardini, Eriksen, tornato nella versione pre-lockdown, e Borja Valero, sempre prezioso e disponibile, ma con un’autonomia limitata“.

(Fonte: Corriere dello Sport)