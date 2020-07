ESPN: “Barcellona, accordo con Lautaro. Ma perché arrivi la chiave sarà… un ex Inter”

Continuano le voci in merito ad un futuro a Barcellona di Lautaro Martinez, centravanti classe ’97 di proprietà dell’Inter. Secondo quanto risulta ad ESPN, il giocatore avrebbe raggiunto un accordo con il club catalano per la prossima stagione, ma fonti avrebbero confessato che il suo acquisto potrebbe dipendere dalla cessione di Philippe Coutinho. Il club catalano avrebbe voluto inserire delle contropartite nell’affare Lautaro, ma l’Inter ha sempre dichiarato di voler incassare cash. Le speranze dei catalani di prendere l’argentino dipendono dunque dalle uscite, con il brasiliano, tra l’altro ex Inter, che sarebbe colui che poterebbe la maggiore entrata nelle casse catalane. Il club del Camp Nou rimane infatti ottimista sul riuscire a trovare un acquirente per Coutinho entro la fine della stagione. Il classe ’92, conclude ESPN, è dunque considerato la chiave per l’affare Martinez.