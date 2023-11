Macellari: “Inzaghi è migliorato molto, ora è il miglior allenatore della Serie A”

Gli scontri diretti dell’Inter dopo la sosta cosa possono rappresentare?

“Sono sempre più convinto che Simone Inzaghi stia migliorando molto. L’anno scorso ha giocato una grande partita in finale di Champions League e quest’anno sta continuando a dimostrare. Mi auguro possa continuare su questa su questa strada. Sta dimostrando di essere il migliore allenatore della Serie A, ha qualcosa in più degli altri. Si è anche imposto come grande comunicatore”.