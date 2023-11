Ag. Lautaro: “Rinnovo, credo che arriveremo a un accordo. Hakimi? Storia conclusa”

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di TV Play della situazione riguardante il rinnovo del contratto del capitano dell'Inter: "Io dico che è molto importante per me e per Lautaro che l'Inter sia disposta ad ascoltarci per un nuovo contratto nonostante un contratto fino al 2026. Voglio ringraziare il club per questa possibilità. L'importante per me è la mentalità di vedere la possibilità che Lautaro possa restare a vita all'Inter, poi nel calcio se dovesse esserci un momento buono per un'altra occasione, per il giocatore e per i conti della società, per entrambi vedremo".