Madame, promessa ai tifosi dell’Inter: “Nei prossimi giorni una sorpresa”

La cantante è una nota tifosa nerazzurra e sulle sue stories, dopo aver festeggiato lo scudetto, ha lasciato un messaggio per gli interisti

Tra le tifose dell'Inter, tra i vip, c'è anche la cantante Madame. Aveva promesso che, in caso di vittoria della finale di Champions League del 2023, avrebbe chiesto un featuring a Lautaro. Insomma avrebbe voluto farlo cantare. Chissà che l'idea non gli sia tornata per la vittoria dello scudetto. Francesca Calearo, questo il suo vero nome, è una grande sostenitrice dei nerazzurri.