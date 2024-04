Arrivano conferme ufficiali sull’anticipazione di FCIN1908.it : la prossima partita di campionato tra Inter e Torino è stata spostata . Non più sabato alle ore 15 come previsto da calendario prima della vittoria dello scudetto nel derby, ma domenica alle 12.30 . È arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte della Lega.

A seguire il corteo, che partirà alle 15.30 circa da San Siro e arriverà poi in Duomo, con il bus scoperto su cui saliranno i giocatori nerazzurri dopo il match col Torino. Programma delineato in giornata in seguito alla vittoria dello scudetto, ora è anche ufficiale.