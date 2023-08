UFFICIALE – Roberto Mancini coordinatore dell’Italia maggiore, Under 21 e Under 20

Sale nella nazionale maggiore, come vice di Roberto Mancini, Alberto Bollini che ha guidato l'U19 al recente titolo europeo

Roberto Mancini coordinerà tutto il settore azzurro, dalla nazionale maggiore, all'Under 21 e 20. Lo ha annunciato la Figc al termine della riunione del consiglio federale, definendo - sulla base di una proposta tecnica del ct dell'Italia - il nuovo assetto delle Nazionali maschili. Mancini si occuperà direttamente della selezione e dell'attività tecnica delle Nazionali A, Under 21 e 20.

Carmine Nunziata è il nuovo tecnico della nazionale Under 21. Lo ha ufficializzato la Figc al termine del consiglio federale: l'allenatore, già vice di Devis Mangia e Luigi Di Biagio negli anni passati, ha guidato l'Under 20 vice campione del mondo, sulla cui panchina ora siederà Attilio Lombardo, con Francesco Antonioli preparatore dei portieri. Bernardo Corradi promosso dall'U17 all'19. Sale nella nazionale maggiore, come vice di Roberto Mancini, Alberto Bollini che ha guidato l'U19 al recente titolo europeo. Entra nello staff azzurro l'ex campione del mondo Andrea Barzagli, che si occuperà in particolare della fase difensiva.