Scamacca a un passo dall’Inter, sorride anche Mancini: con Frattesi e Barella…

L'Inter accelera per Gianluca Scamacca: dopo la prima offerta rifiutata dal West Ham, i nerazzurri sono pronti a rilanciare, e tutto lascia pensare che la chiusura dell'operazione sia sempre più vicina . Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'Inter ha ufficialmente presentato ieri un’offerta da 20 milioni più 3 di bonus per l'acquisto definitivo del suo cartellino, tenendosi il margine per un rilancio, dato che il West Ham lo pagò al Sassuolo 36 milioni più 6 di bonus. Già da oggi nuovi contatti, con la convinzione di arrivare in breve alla fumata bianca".

Sorride anche Mancini

"Contento Scamacca e contento anche Mancini, ovviamente. Non che per un c.t. avere un giocatore in un altro Paese sia ormai un grande problema, ma che possa giocare nell'Inter, ovvero in una squadra candidatissima alla lotta scudetto, di casa in Champions, con un sistema di gioco e un possibile partner offensivo (Lautaro) in grado di esaltare le sue qualità, è tutto di guadagnato. Anche per chi tuttora lo considera una delle prime scelte per la maglia di centravanti della Nazionale. Ma c'è di più: nell'Inter Scamacca troverà, oltre che Barella, il "fratello" Frattesi, altro nuovo acquisto nerazzurro benedetto dal Mancio. Un possibile triangolo da ridisegnare anche in azzurro, pur se con coordinate un po' diverse. Il feeling in campo c'è sempre stato e sarebbe riproducibile, a prescindere da sistema di gioco e utilizzi individuali: il vantaggio è che giocando nello stesso club sarà coltivato ogni giorno".