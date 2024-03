"De Rossi ha portato freschezza e nuove idee di calcio che noi stiamo recependo. Stiamo capendo quello che ci chiede. Poi è qui da due mesi e in questo lasso di tempo non vinci campionati e competizioni". Lo ha detto Gianluca Mancini, difensore della Roma, alla vigilia della sfida con il Brighton. "Il mister ci ha portato la serenità che mancava, non per colpa di Mourinho, ma per i risultati che non arrivavano".