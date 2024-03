Da Appiano Gentile due buone notizie per Simone Inzaghi in vista delle prossime due trasferte di Bologna e Madrid

Dopo il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi, l'Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare la difficile trasferta di Bologna. Come riporta Sky Sport, anche oggi Hakan Calhanoglu si è allenato a parte, il suo rientro in gruppo potrebbe avvenire da domani ma dovrebbe esserci nei convocati per Bologna.

Contro la squadra di Thiago Motta, quindi, per la quarta volta consecutiva Asllani partirà dal 1'. Frattesi non ha svolto esami, per cui non preoccupano le sue condizioni in vista delle prossime gare.