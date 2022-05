Mancini: “Milan avvantaggiato, ma per quanto fatto lo scudetto lo meriterebbero entrambi”

Le parole del ct a margine del Premio "Peppino Prisco"

"È una bella lotta, meriterebbero entrambi lo scudetto per quanto fatto sino in fondo. Si arriverà testa a testa, non sarà semplice: il Milan è avvantaggiato, gli basta un pareggio". Si è espresso così, ai microfoni del Tgr Abruzzo, il tecnico della Nazionale Roberto Mancini in merito al rush finale per lo scudetto tra Milan e Inter. Sempre a margine del Premio Giuseppe Prisco a Chieti, il tecnico ha parlato dell'importanza di Marco Verratti nel centrocampo della Nazionale: "È un grande campione con qualità tecniche straordinarie, farà parte della Nazionale per tanti anni ancora. L'addio di Insigne a Napoli? Gli faccio un grande in bocca al lupo, per lui sarà un'esperienza di vita importante. È sempre stato a Pescara e a Napoli: se ha scelto così ha fatto la cosa giusta, l'importante è che continui a giocare bene come sta facendo. L'addio di Giorgio Chiellini è un grande dispiacere per tutti perché è stato importante per noi, è un grande professionista, però il tempo purtroppo passa per tutti".