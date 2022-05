Cds – Orsato indirizza lo scudetto. Fallo Kalulu, come si fa a non fischiare?

Una direzione di gara pessima, che ha lanciato il Milan verso lo scudetto. E' quella di Orsato in Milan-Atalanta. Voto 4,5

Una direzione di gara pessima, che ha lanciato il Milan verso lo scudetto. E' quella di Orsato in Milan-Atalanta. Voto 4,5 per il Corriere dello Sport, che parla in questi termini dell'arbitraggio.

"Un errore di quello che viene ancora (per quanto?) considerato fra i migliori del mondo, Orsato (voto 4,5), indirizza pesantemente la corsa scudetto, già influenzata dalla peggior stagione arbitrale degli ultimi anni (con il Milan che, altre volte, ha subito decisioni sbagliate). Come si faccia a non fischiare in campo, naturalmente, serenamente, il fallo di Kalulu su Pessina sull’1-0 lo può sapere solo l’arbitro per il quale sono stati cambiati regolamenti e limiti d’età per permettergli di andare in Qatar (ed evitare alla nostra classe arbitrale la peggiore figuraccia di sempre). Lo stesso dicasi per il contatto (fuori area) Djimsiti-Giroud: bastava fischiare, invece... La chiude (male) con 22 falli e 5 gialli (la sua media è altissima, 6 a gara. Davanti ha Volpi, Meraviglia e Paterna. Le conclusioni le lasciamo a voi...)".