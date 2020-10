Manicone: “Inter, che mercato. In Champions occhio al ‘Gladbach. Hakimi fa la differenza”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore e tecnico Antonio Manicone ha commentato il sorteggio dei gironi di Champions League, che ha accoppiato l’Inter con Real Madrid, Borussia Moenchengladbach e Shakhtar Doentsk:

GIRONE CHAMPIONS – “E’ capitata in un girone tosto, il ‘Gladbach è una squadra tosta, che in questo anno e mezzo sta facendo bene. Fa del dinamismo e dell’intensità l’arma migliore. Ha una mentalità importante e sarà una partita interessante. Si somiglia come intensità all’Inter, come voglia. Sulla carta i nerazzurri sono superiori e se la possono giocare con tutti. Ma occhio alle squadre tedesche”.

EQUILIBRIO – “Se continuasse così, vuol dire che l’Inter vincerebbe tutte le partite. Credo però che anche Conte voglia prendere meno gol. Ha fatto una grande campagna acquisti, ha due giocatori per ogni ruolo, lotterà fino alla fine per il campionato. Mi piace molto Hakimi, è un giocatore che al Dortmund faceva la differenza e lo sta dimostrando anche ora“.

(Fonte: TMW Radio)