LIVE – Champions, i sorteggi: Inter nel gruppo B con Real e Shakhtar

GRUPPO A: Bayern, Atletico Madrid, Salisburgo

GRUPPO B: Real Madrid, Shakhtar, Inter

GRUPPO C: Porto, Manchester City, Olympiacos

GRUPPO D: Liverpool, Ajax, Atalanta

GRUPPO E: Siviglia, Chelsea, Krasnodar

GRUPPO F: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio

GRUPPO G: Juve, Barcellona, Dinamo Kiev

GRUPPO H: Psg, Manchester United, Lipsia

L’Inter è in seconda fascia, nella parte opposta del tabellone della Juve e quindi potrà finire in uno dei primi 4 gruppi. Questo per un discorso di giornate gara differenti.

Alle ore 17 a Ginevra si svolgerà il sorteggio della fase a gironi della Champions League. Fcinter1908 seguirà in diretta il sorteggio che svelerà quali saranno le avversarie dell’Inter, inserita in terza fascia.

Queste le 4 fasce di Champions League:

Prima fascia: Bayern (Ger), Siviglia (Spa), Real Madrid (Spa), Liverpool (Ing), Juventus (Ita), Psg (Fra), Zenit (Rus), Porto (Por).

Seconda fascia: Barcellona (Spa), Atletico Madrid (Spa), Manchester City (Ing), Manchester United (Ing), Shakhtar Donetsk (Ucr), Borussia Dortmund (Ger), Chelsea (Ing), Ajax (Ola).

Terza fascia: Dinamo Kiev (Ucr), Lipsia (Ger), Inter (Ita), Olympiacos (Gre), Lazio (Ita), Atalanta (Ita), Salisburgo (Aut), Krasnodar (Rus).