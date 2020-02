Marani: “L’Inter è una squadra vera, ha uno spirito che fa la differenza. Ieri ha capito…”

Intervenuto a Sky Sport 24, Matteo Marani ha commentato la fantastica vittoria dell’Inter in rimonta nel derby contro il Milan a San Siro. Ecco le parole del giornalista:

“Ieri l’Inter ha avuto una reazione abbastanza rara nel calcio. Può segnare una stagione. A me ricorda la vittoria della Juventus di Conte a Napoli. Può dare la convinzione all’Inter di potercela fare. La squadra non si è fatta prendere dalle paure e dalle angosce, un vecchio problema dell’ambiente Inter. Conte ha scacciato tutto questo. Questa squadra ha perso una sola partita contro la Juventus, ma per il resto ha avuto una marcia importantissima. Sanchez sta diventando una vera alternativa. Ma anche a centrocampo ci sono uomini di sostanza. E poi c’è de Vrij, che ha dimostrato di essere un uomo decisivo per questa Inter. Conte ha alternative in più, ma quello che fa la differenza è lo spirito. Domenica si gioca un pezzo importantissimo della stagione“.

(Fonte: Sky Sport)