Inter, de Vrij: “Eravamo nella merda, derby vinto col carattere. Ricordi indimenticabili”

Un monumentale, come sempre, Stefan de Vrij. Capace ancora tenere per mano la difesa dell’Inter anche quando tutto sembrava perduto, e che ha messo il timbro con un grandissimo gol di testa che ha proiettato i nerazzurri verso la vittoria, completata nel punteggio da Romelu Lukaku. Intervistato da Inter TV, il difensore ha detto:

“C’è tantissima soddisfazione per la vittoria, ma sappiamo anche che c’è da migliorare. Nel primo tempo abbiamo fatto male e loro sono andati meritatamente in vantaggio. Ma siamo riusciti a vincerla con carattere. Il mister ci ha fatto capire cosa non andava. Siamo andati nella merda nel primo tempo, ma abbiamo dimostrato carattere. Per fortuna abbiamo subito fatto due gol e siamo tornati in partita. Un’emozione incredibile. Sono ricordi che rimangono per sempre. Segnare nel derby e vincere è emozione unica. La classifica? Siamo tutti vicini, dobbiamo continuare a vincere. Ora testa alla prossima, perché anche la Coppa Italia è un obiettivo“.

(Fonte: Inter TV)