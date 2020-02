Boninsegna: “Inter, Brozo uomo derby. Lukaku? Mi sembrava difficile sostituire Icardi, ma…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Roberto Boninsegna, grande ex attaccante dell’Inter, ha commentato la magica vittoria nel derby di ieri sera della squadra di Antonio Conte, ora al primo posto della Serie A in coabitazione con la Juventus:

“Inter? E’ partita per fare un ottimo campionato ma sembrava non ci fossero possibilità di vincere per via della Juventus. Invece i bianconeri stanno andando male ed i nerazzurri ne hanno approfittato reagendo nella ripresa del derby di ieri. L’Inter è la squadra più in forma insieme alla Lazio, l’unica incognita è l’eventuale sostituzione di Lukaku nel malaugurato caso di infortunio. Non c’è un cambio. A inizio campionato non mi sembrava facile sostituire Icardi, invece Lukaku è riuscito a farlo bene. In più c’è anche Lautaro Martinez che può fare la differenza. Nel primo tempo ieri erano rimasti negli spogliatoi, poi all’intervallo si sono accorti che stavano giocando il derby. Il gol di Brozovic ha dato la scossa, ma bisogna stare attenti a non subire troppe reti. Uomo derby? Brozovic è stato determinante, quella rete ha riaperto le speranze dell’Inter. I nerazzurri hanno dimostrato di essere più squadra, il Milan vive sugli episodi che capitano a Ibra“.

(Fonte: Radio Sportiva)