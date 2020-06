Marca, frecciata al Real: “Ma che fa con Hakimi? Errore grave. E poi spenderà 50 mln per…”

Prime le visite mediche, poi la firma sul contratto e Achraf Hakimi sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il giocatore, atterrato questa mattina a Milano, arriva dal Real Madrid dopo due stagioni in prestito al Borussia Dortmund. In Germania Hakimi ha messo in mostra tutte le sue qualità e già a Madrid qualcuno inizia a pensare che la sua cessione sia un errore. “Il mondo del calcio è sempre più difficile da capire. Il Real Madrid ha intrapreso una politica per firmare sempre più giovani giocatori. In alcuni casi va bene e in altri no, ma ciò che non ha alcuna spiegazione è che hai un giocatore che diventa una stella nel tuo settore giovanile poi lo vendi. Questo è il caso di Achraf“, si legge su Marca.

“Achraf Hakimi è arrivato al Real Madrid che aveva appena otto o nove anni. Ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Real fino ad arrivare alla prima squadra. Nel suo primo anno al Real Madrid ha avuto poco spazio ed è andato in prestito al Borussia Dortmund, dove è emerso come uno dei migliori terzini del calcio europeo. Ha velocità, calcia bene e, inoltre fa gol (segnato nove in questa stagione e 10 assist)“.

“È incomprensibile che il Real Madrid possa lasciare andare un calciatore di soli 21 anni protagonista di prestazioni spettacolari in Bundesliga. A meno che non ci sia qualcos’altro che non conosciamo, non capiamo la posizione del Real Madrid. E poi magari verrà comprato a 50 milioni un laterale più scarso di Hakimi. Sono le strane cose del calcio … e di questo Real Madrid. Vedremo se non sarà stato un errore grave. Credo di si. Il tempo lo dirà”, ha scritto su Marca il giornalista Carlos Gonzalez.

(Marca)