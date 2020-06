Hakimi sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno marocchino è sbarcato poco fa a Milano e sta sostenendo ora le visite mediche prima di firmare il contratto con il club nerazzurro. Intanto il Borussia Dortmund ha voluto salutare Hakimi e ringraziarlo per quanto fatto con la maglia dei tedeschi: “Ringraziamo Achraf per il tempo passato a Dortmund e gli auguriamo il meglio per la sua carriera”.