Marchegiani: “Inter, centrocampo così non ce l’ha nessuno. Dimarco? Giocatore di Inzaghi”

"L'Inter è una squadra che riesce a fare cose tecnicamente di alto livello a intensità alta. Riconquista immediatamente il pallone, ma anche quando attacca la squadra chiusa lo fa con una qualità di movimenti, con intensità superiore alle altre squadre. Ora sono curioso di vederla con la Real Sociedad che gioca ad alta intensità. Dimarco è un giocatore di Inzaghi. Un centrocampo come quello dell'Inter non ce l'ha nessuno in Italia".